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Com cerca de duas décadas de experiência no setor vitivinícola, António Montenegro construiu um percurso ligado ao desenvolvimento de marcas, liderança de equipas comerciais e expansão de negócios, com especial enfoque no mercado interno e nos vinhos do Douro e do Porto. Ao longo da carreira, desempenhou funções de direção comercial em empresas de referência, como a Portfólio Vinhos, do universo da Symington Family Estates, a Falua Wines e o Kopke Group.

Na The Wine Collection, António Montenegro ficará responsável pela definição e implementação da estratégia comercial para o mercado nacional, apoiando os planos de crescimento da empresa em Portugal. Entre os principais objetivos estão o reforço da presença das marcas em todo o território nacional, o alargamento da distribuição nos canais on-trade e off-trade e o aumento dos pontos de venda com contacto direto com o consumidor final.

Com esta contratação, a The Wine Collection, uma das maiores empresas exportadoras de vinhos do Douro, pretende consolidar o seu posicionamento no mercado interno e aumentar a notoriedade das suas marcas junto de consumidores e profissionais do setor. Entre estas destacam-se Barão de Vilar, Vilarissa Valley, ZOM, Feuerheerd’s, Maynard’s e Palmer.

“Esta decisão enquadra-se numa estratégia clara de reforço da nossa presença no mercado nacional. A The Wine Collection tem uma posição muito sólida nos mercados internacionais, mas acreditamos que existe um enorme potencial de crescimento em Portugal. A experiência, o conhecimento do setor e a rede de contactos do António Montenegro serão fundamentais para aproximar ainda mais as nossas marcas dos consumidores portugueses”, afirma Fernando Van Zeller, administrador da empresa.

Para António Montenegro, o novo desafio representa a oportunidade de contribuir para uma fase de maior afirmação da empresa no seu mercado de origem. “A The Wine Collection é hoje um grupo com uma presença internacional muito relevante e marcas de enorme qualidade. É particularmente estimulante integrar este projeto num momento em que a empresa reforça a sua aposta em Portugal”, refere.

Licenciado em Arte e Património pela Universidade Católica Portuguesa, António Montenegro possui um MBA em Gestão e Estratégia, uma pós-graduação em Gestão de Eventos, formação em Luxury Brand Management e certificações WSET Nível II e III.

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