A The Wine Collection apresentou três referências de vinhos brancos do Douro para o verão, com destaque para o lançamento do Vilarissa Valley Grande Reserva Branco 2024. A nova proposta junta-se ao ZOM Reserva Branco 2024 e ao Barão de Vilar Branco 2025, numa seleção que a empresa associa à frescura, versatilidade e aptidão gastronómica dos vinhos durienses.

Vilarissa Valley Grande Reserva é a novidade

A principal novidade é o Vilarissa Valley Grande Reserva Branco 2024, produzido apenas em anos considerados de qualidade excecional. Segundo a empresa, as condições climáticas registadas em 2024 permitiram uma maturação equilibrada das uvas.

De produção limitada, o vinho é apresentado como o topo de gama da marca e como uma nova aposta nos brancos do Douro Superior.

O enólogo Álvaro van Zeller considera que o lançamento demonstra o potencial do Vale da Vilariça para produzir vinhos brancos com capacidade de evolução em garrafa.

O ZOM Reserva Branco 2024 representa uma interpretação diferente do território duriense. É produzido na Quinta de ZOM, em Freixo de Espada à Cinta, numa zona marcada pela altitude, pelas escarpas do Parque Natural do Douro Internacional e por condições climáticas mais rigorosas.

A frescura e a mineralidade são apontadas como características que favorecem a ligação do vinho a pratos de peixe, marisco e carnes brancas.

A terceira referência é o Barão de Vilar Branco 2025, pensado para ocasiões de consumo mais descontraídas. A marca apresenta-o como um vinho pronto a beber, adequado para acompanhar refeições de verão, incluindo peixe grelhado e saladas.

Com estas três referências, a The Wine Collection pretende apresentar diferentes expressões dos vinhos brancos do Douro, desde uma proposta de produção limitada até opções destinadas a momentos de convívio e consumo mais informal.