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A Tesla decidiu oferecer carregamentos gratuitos em estações da sua rede em França e Espanha como forma de apoio aos condutores afetados pelos grandes incêndios que atingem várias regiões dos dois países.

A iniciativa foi anunciada pela empresa através da rede social X e inclui estações localizadas em zonas atingidas pelos fogos e por operações de evacuação. Em França, a medida abrange cinco postos de Superchargers: Arès, Bègles, Biganos, Bordeaux-Lac e Mérignac. Os carregamentos gratuitos começaram à meia-noite de 29 de julho e estão previstos, pelo menos, até 5 de agosto.

Em Espanha, a Tesla ativou a mesma medida em estações localizadas em áreas afetadas pelos incêndios, incluindo Castellón, Sagunto, Fuenlabrada e Majadahonda.

A decisão surge depois de um pedido do Tesla Owners Club France, que apelou à empresa para facilitar o acesso à energia a condutores que tiveram de abandonar as suas casas de forma repentina devido à evolução dos incêndios.

Milhares de pessoas foram obrigadas a deixar as zonas de risco, muitas sem tempo para preparar a deslocação ou garantir o carregamento dos veículos elétricos. Algumas chegaram mesmo a passar a noite dentro dos automóveis junto de centros de acolhimento de emergência, depois de perderem o acesso aos carregadores domésticos.

Em França, o caso mais grave registado nas últimas semanas ocorre na Gironda, onde um mega-incêndio obrigou à evacuação de mais de 200 mil pessoas. O agravamento das condições meteorológicas, com temperaturas elevadas e vento, levou ainda à retirada de milhares de turistas em zonas como Lacanau.

A Tesla justifica a medida como uma forma de garantir maior mobilidade durante a emergência, permitindo que moradores e visitantes afetados pelos incêndios possam deslocar-se sem a preocupação imediata com os custos de carregamento.

A empresa já tinha adotado medidas semelhantes noutras situações de emergência, disponibilizando temporariamente a sua rede de carregamento para apoiar populações afetadas por catástrofes naturais.

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