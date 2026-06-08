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A distinção premeia a dissertação intitulada "Arqueologia Agrária no Extremo (Arcos de Valdevez): Materialidade e Documentação (séculos XVII a XIX)", desenvolvida no âmbito do mestrado em Arqueologia da Universidade do Minho. O trabalho será editado em livro e vale ainda um prémio monetário de 1.500 euros.

Segundo a investigação, a análise e gestão das paisagens rurais e culturais beneficiam de abordagens transdisciplinares, combinando contributos de áreas como a arquitetura, a história, a etnografia e a arqueologia.

Orientada por Rebeca Blanco-Rotea e Francisco Azevedo Mendes, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, a dissertação incidiu sobre a evolução da paisagem rural da freguesia do Extremo, em Arcos de Valdevez, através da articulação entre vestígios materiais, documentação histórica dos séculos XVII a XIX e testemunhos recolhidos junto da comunidade local.

O estudo contou com a participação do Laboratório de Paisagens, Património e Território (Lab2PT/IN2Past), da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho e dos projetos europeus Cultur-Monts e Rurarq, apoiados pelo programa Interreg. A investigação envolveu ainda a colaboração do município de Arcos de Valdevez e da União de Freguesias de Portela e Extremo.

A recolha de fontes materiais e orais permitiu analisar práticas agrícolas, tradições locais, topónimos, sistemas de circulação de água, delimitações de propriedades, socalcos e sementes antigas, contribuindo para uma leitura alargada da transformação da paisagem ao longo dos séculos.

Natural de Barcelos, onde reside há 49 anos, Clara Lemos é licenciada em Arquitetura pela Universidade de Coimbra, possui uma especialização em Planeamento Urbano pela Universidade de Aveiro e concluiu o mestrado em Arqueologia na Universidade do Minho. Atualmente exerce funções como arquiteta no Município de Barcelos, mantendo também colaboração na área da arqueologia.