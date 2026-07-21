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Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Portalegre, Santarém e Vila Real vão ter temperaturas superiores a 35ºC e, em alguns casos, as máximas podem aproximar-se dos 40ºC.

Os casos mais críticos são esperados em Espanha, França, Itália e na Grécia, países onde são esperadas temperaturas a rondar os 45ºC.

Bruxelas já alertou os Estados-membros para o risco elevado de incêndio, com a Comissária Europeia para a Gestão de Crises, Hadja Lahbib, a alertar para a necessidade de ativar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil a tempo.

“A próxima semana vai ser de risco elevado. A velocidade do vento vai aumentar e pode levar a que os incêndios avancem até seis quilómetros por hora. O que é muito rápido”, alertou Hadja Lahbib.

O aviso surge numa altura em que há um grande incêndio florestal na província de Guadalajara, no centro de Espanha. De acordo com a Reuters, que é citada pelo Público, o fogo lavra há cinco dias e é já o maior do ano do país.

Espanha é o país da União Europeia mais afetado por fogos este ano e contabiliza 104 mil hectares ardidos desde o início do ano.

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