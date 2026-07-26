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As autoridades alemãs informaram que abateram, este domingo, o suspeito por atropelar várias pessoas junto à Marcha LGBTI+, em Berlim, na Alemanha. O atropelamento, que aconteceu no sábado, causou a morte de uma mulher e, pelo menos, 29 feridos.

De acordo com a BBC, o homem de 21 anos foi localizado esta tarde, às 18h00 (17h00 em Portugal), nos subúrbios de Berlim. O suspeito foi cercado pelas autoridades, que justificaram os disparos com o facto de ao alegado autor do atropelamento ter avançado contra a polícia com uma arma branca.

Um porta-voz do Corpo de Bombeiros de Berlim garantiu que foram iniciadas tentarias de reanimação de imediato, mas que o homem acabou por morrer no local.

O ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, classificou o episódio como um “atentado terrorista islâmico”. Em declarações aos jornalistas alemães ao início desta tarde, Alexander Dobrindt afirmou que, além do atropelamento, o homem atacou as vítimas com uma faca.

Segundo a Sky News, o governante afirmou que a possibilidade de outros ataques acontecerem não pode ser descartada.

Ao início da tarde, as autoridades detiveram um suspeito de ser cúmplice do autor do crime. O homem, de nacionalidade iraniana, é simpatizante do grupo jihadista Estado Islâmico.

“Estes atos têm apenas um objetivo: dividir a nossa sociedade e retirar-nos aquilo que temos de mais importante, o nosso caráter aberto e a nossa liberdade”, afirmou, este domingo, o chanceler alemão, Friedrich Merz, que participou numa missa de homenagem às vitimas do atentado.

“Não vamos permitir que este veneno do terrorismo e este veneno contra a nossa liberdade continuem a espalhar-se na nossa sociedade”, garantiu Merz, acrescentando que a liberdade da sociedade alemã seria defendida.

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