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As duas profissionais de saúde seguiam numa mota alugada quando sofreram uma colisão com um táxi, na estrada que liga La Savina a Es Pujols, durante a manhã de quarta-feira. O acidente aconteceu quando o grupo se deslocava para o Parque Natural de Ses Salines, uma das zonas mais visitadas da ilha.

Teresa Pinheiro era médica interna de Neurocirurgia na Unidade Local de Saúde (ULS) de São José, em Lisboa. Ao longo da formação, dedicou-se a uma área altamente especializada da medicina, ligada ao diagnóstico e tratamento de doenças e lesões do sistema nervoso.

Rita Rebelo era especialista de Otorrinolaringologia na Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo. A médica, sobrinha do ex-secretário de estado João Paulo Rebelo, já tinha concluído a formação na especialidade, centrada no tratamento de problemas relacionados com o ouvido, nariz e garganta.

Segundo uma nota de pesar divulgada pelo Conselho Nacional do Médico Interno, as duas médicas encontravam-se em Formentera para assinalar o final de uma fase marcante do percurso profissional, numa viagem feita com outros colegas de profissão.

O acidente ocorreu durante a manhã e teve consequências fatais. Uma das vítimas morreu no local, enquanto a outra foi encontrada em paragem cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação realizadas pelas equipas de emergência, não foi possível salvar nenhuma das duas mulheres.

A Guarda Civil espanhola confirmou inicialmente que as vítimas eram portuguesas e tinham 30 e 31 anos, mas revelou que foi necessário proceder à identificação formal, uma vez que as duas mulheres não tinham documentos consigo no momento do acidente.

As autoridades espanholas estão agora a investigar as circunstâncias da colisão. A Associação de Taxistas de Formentera indicou que o motorista do táxi envolvido no acidente era um profissional experiente, mas ainda não são conhecidas as causas concretas que levaram ao embate.

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