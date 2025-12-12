Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Iscte vai atribuir, no próximo dia 15 de dezembro, doutoramentos “honoris causa” a três personalidades de destaque na ciência, na inovação industrial e no jornalismo: o engenheiro e académico Carlos Salema, a gestora Isabel Furtado e a jornalista Teresa de Sousa. A cerimónia decorre no Grande Auditório da universidade, em Lisboa, a partir das 15h00.

Em comunicado, a reitora do Iscte, Maria de Lurdes Rodrigues, sublinha que a instituição pretende homenagear figuras “a quem o país deve muito na ciência, na inovação, na sustentabilidade industrial e na construção de uma opinião pública informada e democrática”. Além do reconhecimento individual, a universidade destaca também a ligação dos três homenageados a áreas de ensino e investigação do Iscte, como tecnologias de informação, gestão, jornalismo e ciências da comunicação.

Carlos Salema, fundador do Instituto das Telecomunicações e antigo presidente da JNICT, é apontado como “fonte de inspiração” para o desenvolvimento tecnológico da universidade, nomeadamente no projeto internacional de teste da nova geração de fibra ótica multinúcleo.

Sobre Teresa de Sousa, figura de referência do jornalismo político e internacional, a reitora sublinha a importância de homenagear uma imprensa “séria, rigorosa, cosmopolita e europeísta”, num momento em que se debate o futuro da comunicação social independente em Portugal.

A distinção a Isabel Furtado, gestora ligada às indústrias têxtil e automóvel, reforça a aposta do Iscte na relação com empresas que promovem práticas sustentáveis e inovação. A antiga presidente da COTEC e atual responsável pela Casa da Música é descrita como uma líder com forte compromisso social e ambiental.

A sessão solene contará com elogios aos três laureados, apresentados por Helena Carreiras, António Gomes da Mota e Luís Ducla Soares. Desde 1999, o Iscte já distinguiu figuras como José Veiga Simão, Fernando Henrique Cardoso, José Pacheco Pereira, Manuela Veloso ou Pedro Pires.

