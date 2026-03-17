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“Penso que Cuba vê o fim”, declarou, acrescentando que acredita poder “ter a honra de tomar Cuba”. Questionado sobre o significado das suas palavras, Trump indicou que os Estados Unidos poderão intervir “de alguma forma”.

“Quer eu a liberte, quer a tome, penso que posso fazer o que quiser com ela”, afirmou, descrevendo Cuba como “uma nação muito enfraquecida neste momento”.

As declarações surgem poucos dias depois de o presidente norte-americano ter admitido a possibilidade de uma “tomada amigável” da ilha.

Cuba enfrenta atualmente a mais grave crise económica desde o colapso da União Soviética, num contexto de agravamento da situação energética. Em janeiro, a operação militar norte-americana para capturar Nicolás Maduro levou ao corte do fornecimento de combustível da Venezuela à ilha, aprofundando as dificuldades económicas.

Trump assumiu responsabilidade pelo agravamento da situação. “É por causa da minha intervenção”, afirmou ao Politico, referindo-se ao isolamento económico de Havana.

“Cortámos todo o petróleo, todo o dinheiro... tudo o que vinha da Venezuela, que era a única fonte”, acrescentou.

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