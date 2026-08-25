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A companhia aérea norte-americana United Airlines vai ligar a ilha Terceira a Newark, nos Estados Unidos, no verão de 2027, o que para o Governo dos Açores é uma “oportunidade única para aproximar o mercado norte-americano do Grupo Central”.

“Os novos voos diretos, anunciados hoje pela United, ligarão Newark e as Lajes com três frequências semanais, consolidando a Terceira como um “hub” estratégico fundamental para o turismo, a economia e os laços com a diáspora“, afirmou o vice-presidente do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS/PPM), Artur Lima, citado em comunicado.

O governante, que tutela a gestão da Aerogare Civil das Lajes, destacou a importância da nova rota na “projeção internacional e acessibilidade da Região Autónoma dos Açores”.

A United Airlines, que já voava para a ilha de São Miguel, nos Açores, anunciou esta terça-feira dez novas rotas entre os Estados Unidos e diferentes países, incluindo a ligação direta entre a ilha Terceira e o Aeroporto Internacional de Newark, que serve a área metropolitana de Nova Iorque.

A operação, que deverá decorrer entre 9 de junho e 5 de setembro de 2027, integra três voos semanais, com uma aeronave Boeing 737 MAX 8.

Para o executivo açoriano, a nova rota traduz-se numa “oportunidade única” para aproximar o mercado norte-americano das ilhas do Grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial), “facilitando a mobilidade dos açorianos e impulsionando a captação de visitantes de elevado valor acrescentado“.

O vice-presidente do Governo Regional considerou ainda que a ligação da United Airlines à Terceira demonstra que a ilha “dispõe de todas as condições técnicas e logísticas para figurar nas redes operacionais das maiores companhias aéreas mundiais”.

“A decisão da United Airlines de integrar a ilha Terceira nas suas rotas internacionais representa um momento decisivo de justiça e reconhecimento do valor estratégico do Aeroporto das Lajes“, salientou.

Segundo Artur Lima, para além de “um impacto económico de relevo nos setores do alojamento, restauração, animação turística e transportes terrestres” na ilha Terceira e nas restantes ilhas do Grupo Central, a nova ligação “abre oportunidades para o escoamento de produtos regionais de excelência diretamente para o mercado norte-americano”.

No verão de 2026, a ilha Terceira contou com duas ligações aéreas diretas aos Estados Unidos, uma para Boston, assegurada pela Azores Airlines, do grupo SATA, e outra para São Francisco, assegurada pela TAP.

No total, os Açores registaram, este verão, 30 rotas para 12 países, operadas por 16 companhias aéreas, segundo revelou em julho a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral.

Há nove meses que o arquipélago regista quebras homólogas no número de dormidas em alojamentos turísticos, segundo os números mais recentes do Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA), divulgados no final de julho.

No primeiro semestre de 2026, os Açores somaram 1,8 milhões de dormidas em alojamentos turísticos, menos 4,6% do que no período homólogo, e 578,4 mil hóspedes, menos 3,6%.

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