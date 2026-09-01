Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a previsão do IPMA para esta terça-feira, 1 de setembro, o céu estará pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade no Norte e Centro até ao final da manhã, sobretudo devido à presença de nuvens altas.

O vento será fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante norte. No sotavento algarvio, durante a tarde, deverá soprar de sudoeste. Na faixa costeira ocidental, o vento poderá ser por vezes forte, até 40 km/h, sobretudo a sul do Cabo Carvoeiro e durante a tarde.

Também nas terras altas do Centro e Sul poderá haver vento forte, até 40 km/h, até ao meio da manhã.

O IPMA prevê ainda a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial no litoral Centro. As temperaturas mínimas deverão registar uma pequena subida no Norte e Centro, sobretudo no interior.

Na Grande Lisboa, o céu estará pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade por nuvens altas durante a manhã. O vento será fraco a moderado, até 30 km/h, de norte/noroeste, podendo soprar por vezes forte, até 40 km/h, sobretudo durante a tarde e junto à faixa costeira.

No Grande Porto, estão previstos períodos de céu muito nublado, que deverão dar lugar gradualmente a céu pouco nublado ou limpo a partir do meio da manhã. O vento será em geral fraco do quadrante norte, tornando-se moderado, entre 15 e 25 km/h, durante a tarde. Há também possibilidade de formação de neblina matinal.

Na costa ocidental, as ondas serão de noroeste, com um a dois metros, enquanto a temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 19ºC e os 20ºC.

Na costa sul, estão previstas ondas de sudoeste inferiores a um metro, com a temperatura da água do mar entre os 20ºC e os 21ºC.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.