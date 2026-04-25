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Uma teoria da conspiração que sugere uma ligação entre a morte ou desaparecimento de pelo menos 11 cientistas norte-americanos e uma possível trama envolvendo potências estrangeiras ou OVNIs ganhou força nos Estados Unidos, tendo chegado ao Congresso e ao debate político em Washington, incluindo perguntas dirigidas a Donald Trump.

Segundo o The Guardian, os cientistas estariam ligados a áreas sensíveis como investigação espacial, defesa ou energia nuclear, e as suas mortes ou desaparecimentos fariam parte de um padrão deliberado.

A narrativa espalhou-se nas redes sociais, chegou a meios de comunicação de direita e entrou no debate político, levando deputados republicanos a pedir investigações ao FBI, à NASA e a outras agências federais sobre uma possível ligação entre os casos.

Entre os episódios mencionados está o do major-general reformado da Força Aérea dos EUA William “Neil” McCasland, de 68 anos, desaparecido a 27 de fevereiro em Albuquerque. Terá saído de casa sem telemóvel nem óculos, levando consigo uma arma, e nunca mais foi visto. O caso motivou um alerta policial para pessoas desaparecidas, mas continua sem explicação. As autoridades afirmam que todas as hipóteses estão a ser consideradas, embora sublinhem que apenas trabalham com factos.

Outros nomes foram associados à narrativa. Michael David Hicks, antigo cientista da NASA, morreu em 2023 por causas desconhecidas. Monica Reza desapareceu durante uma caminhada em 2024 e nunca foi encontrada. Carl Grillmair foi morto à porta de casa, Nuno Loureiro foi assassinado por um antigo colega e Jason Thomas desapareceu em dezembro, tendo os seus restos mortais sido encontrados mais tarde. A lista inclui ainda Amy Eskridge, investigadora ligada a estudos de “modificação da gravidade”, que morreu por suicídio em 2022.

O caso intensificou-se ainda com a morte do investigador de OVNIs David Wilcock, que se suicidou no Colorado, levando alguns políticos a alimentar suspeitas, apesar da ausência de provas.

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