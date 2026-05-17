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A chamada, com duração superior a 30 minutos, terá incluído a análise de possíveis cenários de escalada com o Irão, bem como um ponto de situação sobre a recente deslocação internacional do presidente norte-americano.

A conversa decorre numa altura em que Netanyahu convocou uma reunião do gabinete de segurança israelita, enquanto avançam informações sobre a preparação, por parte de Israel e dos Estados Unidos, de eventuais novas ações militares contra o Irão.

Durante a reunião governamental, o líder israelita afirmou que Telavive acompanha atentamente a evolução do dossier iraniano, sublinhando que o país está preparado para diferentes cenários, sem detalhar medidas concretas.

Do lado norte-americano, o presidente Donald Trump elevou o tom contra Teerão, alertando para possíveis consequências caso não seja alcançado um acordo. Numa mensagem publicada na plataforma Truth Social, Trump advertiu que “o tempo está a esgotar-se” e instou o Irão a agir rapidamente, sob pena de enfrentar respostas severas.

O aumento da pressão política e retórica entre Washington, Telavive e Teerão agrava um contexto já marcado por elevada instabilidade no Médio Oriente e pelo receio de uma nova escalada militar na região.

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