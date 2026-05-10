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Numa publicação na Truth Social, Trump acusou ainda Teerão de estar a “jogar jogos” com os Estados Unidos e com o resto do mundo, reiterando a linha vermelha de Washington: o Irão não pode desenvolver armas nucleares nem “manter a economia mundial refém”.

Segundo os meios estatais iranianos, a resposta de Teerão foi enviada através de mediadores paquistaneses, mas os detalhes da proposta não foram divulgados. O Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, adotou um tom desafiante, afirmando que o Irão “nunca baixará a cabeça perante o inimigo” e que negociar “não significa rendição”.

Entretanto, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que ainda há “trabalho a fazer” no Irão, sublinhando que Teerão mantém reservas de urânio enriquecido, não desmantelou as suas instalações nucleares e continua a apoiar grupos aliados na região. Netanyahu falou por telefone com Trump no domingo e disse que ambos concordam na necessidade de eliminar o stock iraniano de urânio altamente enriquecido.

A tensão também continua no Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo. As forças armadas iranianas avisaram que os países que aplicarem sanções contra Teerão “enfrentarão problemas” quando os seus navios atravessarem o estreito, numa altura em que EUA e Irão têm trocado ataques nas vias marítimas da região.

Além disso, os Emirados Árabes Unidos anunciaram ter intercetado dois drones lançados a partir do Irão, enquanto o Kuwait relatou a entrada de vários “drones hostis” no seu espaço aéreo. Em paralelo, Israel realizou novos ataques no sul do Líbano contra alvos do grupo Hezbollah, apoiado pelo Irão.

Outro ponto de preocupação é o apagão de internet imposto pelo governo iraniano, que já dura há quase três meses, segundo a organização NetBlocks.