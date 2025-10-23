Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nicolás Maduro diz ter cinco mil mísseis russos prontos para enfrentar a força norte-americana, numa demonstração de força perante as câmaras de televisão e rodeado de autoridades governamentais e militares.

"Qualquer força militar do mundo sabe no poder do Igla-S e Venezuela tem cinco mil em pontos-chaves de defesa aérea para garantir a paz. Que ninguém se meta com a Venezuela que nós não nos metemos com ninguém", advertiu o presidente venezuelano.

O Igla-S é um míssil portátil de fabrico russo concebido para abater aviões a baixa altitude. A declaração de Maduro acontece numa altura em que os Estados Unidos estão a intensificar as operações militares contra o narcotráfico no Pacífico.

"Sim, nós temos autoridade legal. Nós temos permissão para fazer isso. E se o fizermos por terra, nós podemos voltar ao Congresso. Mas este é um problema de segurança nacional. As drogas mataram 300 mil pessoas no ano passado. Estas drogas estão a entrar. Agora, vão entrar por terra um pouco mais, porque já não estão a entrar por barco. Não há barcos no mar. Reconhecemos o barco quase imediatamente e vamos atingi-los fortemente quando eles entrarem por terra", afirmou Donald Trump, presidente dos EUA.

O presidente norte-americano acusa os governos da Venezuela e também da Colômbia de promoverem redes de narcotráfico.