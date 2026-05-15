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“Aquilo que mais preocupa hoje as pessoas é o custo de vida. Quero dizer que tenho prova, que irei exibir na Assembleia da República, de que o Governo aumentou os impostos sobre os combustíveis”, afirmou José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas, em Coimbra.

Segundo o líder socialista, apesar de o primeiro-ministro Luís Montenegro ter recusado a existência de um agravamento fiscal, o PS dispõe de informação que demonstra “um aumento de impostos em relação ao momento em que o atual Governo assumiu funções”.

As declarações surgem um dia depois de o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, ter rejeitado que a reversão do imposto sobre os combustíveis represente um aumento indireto da carga fiscal, sublinhando que se trata de uma reposição de mecanismos anteriores.

Entretanto, os preços dos combustíveis deverão apresentar comportamentos distintos na próxima semana. De acordo com os dados divulgados pelo Automóvel Clube de Portugal, o gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, deverá descer cerca de um cêntimo por litro, enquanto a gasolina deverá subir aproximadamente quatro cêntimos.

A evolução dos preços volta assim a colocar o tema dos combustíveis no centro do debate político, num contexto de crescente pressão sobre o custo de vida das famílias.

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