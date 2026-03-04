Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com uma nota enviada à agência Lusa, Paulo Emanuel Maia Pereira foi vice-chefe do Estado-Maior do Exército até dezembro passado e, ao longo da carreira, desempenhou funções em diversas unidades e órgãos do Exército, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, no Ministério da Defesa Nacional e no estrangeiro.

Da experiência operacional, é destacada a participação em duas missões no âmbito das Forças Nacionais Destacadas: como comandante do 2.º Batalhão Mecanizado da Reserva Tática do Comandante da Força da NATO no Kosovo e, mais recentemente, na MINUSCA, enquanto segundo comandante da Força Militar da ONU na República Centro-Africana.

O oficial foi ainda chefe do Branch de Apoio às Operações na Divisão de Operações e acumulou funções como presidente dos Grupos NATO de Proteção da Força e de Operações Psicológicas, no Quartel-General do Comando Supremo das Forças Aliadas na Europa (SHAPE), em Mons, na Bélgica.

Nascido em Almeirim, a 16 de dezembro de 1963, Paulo Emanuel Maia Pereira concluiu o Curso de Infantaria da Academia Militar em 1986. Está habilitado com os cursos curriculares de carreira, o Curso de Estado-Maior, o Curso de Oficial General, o Estágio de Estados-Maiores Conjuntos e o Curso de Estado-Maior das Forças Armadas Alemãs. É mestre em Estratégia.

