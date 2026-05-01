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Foram identificadas este ano 671 águas balneares em todo o país, menos duas do que em 2025. Do total, 512 correspondem a águas costeiras ou de transição e 159 a águas interiores.

Relativamente ao ano passado, registam-se duas novas entradas, uma reentrada e a saída de cinco zonas balneares, sobretudo nas regiões Centro e Norte, mais afetadas pelos fenómenos meteorológicos extremos do inverno de 2025/2026.

Entram pela primeira vez na lista a praia de Santo André e a praia fluvial do Cerejal, enquanto reentra a zona balnear do Ilhéu de Vila Franca do Campo, após melhorias significativas na qualidade da água.

Em sentido contrário, deixam de integrar a lista as zonas balneares de Ponte da Ranca, Pedras Negras, Lagoa da Ervideira, Valongo/Breda e Porto da Calada. As exclusões devem-se à destruição de acessos, instabilidade de arribas e riscos para a saúde pública.

Ainda assim, o Ministério do Ambiente e da Energia sublinha que, “de um modo geral, as praias mais afetadas pelos temporais de inverno vão poder abrir nesta época balnear”, graças a intervenções de emergência e requalificação que permitiram estabilizar arribas, recuperar acessos e reforçar os areais.

A época balnear de 2026 decorre oficialmente entre 15 de abril e 31 de outubro. Este ano, a abertura começou a 15 de abril na praia de Porto Moniz, seguindo-se, a 1 de maio, várias praias do concelho de Cascais e da Madeira. No Algarve, a época balnear arranca a 15 de maio, enquanto a maioria das praias do Norte e Centro inicia a vigilância a 13 de junho.

“O inverno de 2025/2026 foi marcado por temporais severos, que provocaram erosão costeira significativa, perda de sedimentos e danos em infraestruturas, com especial incidência nas regiões Centro e Norte”, refere a tutela, alertando para um início de época “particularmente exigente”.

O Governo apela aos banhistas para privilegiarem praias vigiadas e consultarem a plataforma InfoÁgua, onde está disponível informação atualizada sobre a qualidade da água, assistência a banhistas e eventuais condicionamentos.