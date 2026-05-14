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O vento deverá intensificar-se ao longo do dia no litoral oeste e nas terras altas, sobretudo a partir da tarde. As rajadas poderão atingir os 70 quilómetros por hora, em especial nas zonas costeiras e de maior altitude.

No continente, o céu deverá apresentar-se geralmente pouco nublado, embora com períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã e durante a tarde, altura em que existe possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos. Está também prevista a formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

Na região de Lisboa, o vento soprará de norte/noroeste, tornando-se moderado a forte ao longo da tarde, sobretudo na faixa costeira, onde as rajadas poderão igualmente chegar aos 70 quilómetros por hora.

No Porto, o cenário será semelhante, com céu geralmente pouco nublado e vento moderado a forte na faixa costeira, com rajadas até 65 quilómetros por hora. O IPMA admite ainda a possibilidade de neblina matinal.

No Algarve, prevê-se uma pequena subida da temperatura máxima, enquanto o vento deverá soprar de oeste/sudoeste durante a tarde na costa sul.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas entre um e dois metros, aumentando gradualmente para 2,5 a 3,5 metros a norte do Cabo Raso. Na costa sul, as ondas deverão manter-se inferiores a um metro. A temperatura da água do mar varia entre os 16 e os 17 graus Celsius.

Na Madeira, o tempo será mais instável, com períodos de céu muito nublado e aguaceiros, mais frequentes e intensos na vertente norte e nas terras altas da ilha. O vento pode atingir os 40 quilómetros por hora nas zonas montanhosas e nos extremos leste e oeste da ilha.

Para a região do Funchal estão previstos aguaceiros dispersos e vento fraco. O estado do mar deverá manter-se relativamente calmo, com ondas até dois metros na costa norte e inferiores a um metro na costa sul. A água do mar terá temperaturas entre os 18 e os 19 graus.

Nos Açores, a previsão aponta para períodos de céu muito nublado com abertas em todos os grupos do arquipélago. São esperados aguaceiros fracos, sobretudo durante a madrugada e manhã nos grupos Central e Oriental.

As temperaturas máximas previstas variam entre os 17 e os 19 graus Celsius, com Ponta Delgada e Horta a registarem as temperaturas mais elevadas do arquipélago.

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