Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O vento será, em geral, fraco a moderado, mas deverá intensificar-se nas terras altas e na faixa costeira ocidental durante a tarde, podendo atingir os 40 km/h. Está ainda prevista formação de geada em alguns locais do interior Norte e Centro, num dia marcado por um acentuado arrefecimento noturno, diz o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na Grande Lisboa, o céu manter-se-á pouco nublado ou limpo, com vento do quadrante norte a soprar por vezes forte na faixa costeira durante a tarde. Já no Grande Porto, o cenário será semelhante, com céu pouco nublado e uma pequena subida da temperatura máxima, acompanhada por vento que poderá intensificar-se junto ao litoral.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas entre 1,5 e 2,5 metros, aumentando gradualmente para 2 a 3 metros, com a água a registar temperaturas entre 14 e 15 graus. Na costa sul, as ondas serão inferiores a um metro.

Tempo nas ilhas

Na Madeira, prevê-se céu com períodos de muita nebulosidade, embora a vertente sul da ilha apresente, em geral, menos nuvens. Há possibilidade de aguaceiros fracos nas terras altas a partir do final da tarde. O vento poderá soprar por vezes forte nas zonas mais elevadas e nos extremos da ilha. No Funchal, o céu deverá manter-se pouco nublado, com uma ligeira subida da temperatura máxima.

Nos Açores, o dia será marcado por períodos de céu muito nublado com abertas em todos os grupos. Estão previstos aguaceiros fracos nos grupos Central e Oriental, com vento a variar entre fraco e moderado, podendo atingir rajadas até 50 km/h no grupo Oriental. As temperaturas máximas deverão variar entre os 16 e os 18 graus, enquanto as mínimas se situam entre os 12 e os 13 graus. O estado do mar será de ondulação entre 2 e 3 metros, diminuindo gradualmente.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.