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O tempo quente mantém-se esta segunda-feira em Portugal continental, com previsão de céu pouco nublado ou limpo, embora sejam esperados períodos de maior nebulosidade na faixa costeira ocidental e um aumento temporário da nebulosidade nas regiões do interior durante a tarde.

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), existe possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada no interior durante o período da tarde.

O vento deverá soprar em geral fraco, predominando do quadrante oeste, tornando-se fraco a moderado, até 30 km/h, a partir da tarde. Está também prevista a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro em alguns locais do litoral Norte e Centro.

As temperaturas deverão descer no litoral Norte e Centro, com uma diminuição acentuada das máximas.

Na Grande Lisboa, prevê-se tempo quente com céu pouco nublado ou limpo. O vento será em geral fraco, predominando de noroeste, estando prevista uma pequena descida da temperatura.

Já no Grande Porto, o céu deverá apresentar-se pouco nublado, com períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã e a partir do final da tarde. O vento será fraco e existe possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro. Também nesta região está prevista uma descida da temperatura, sendo acentuada na máxima.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste inferiores a um metro, com a temperatura da água entre os 19ºC e os 22ºC. Na costa sul, as ondas serão de sueste com cerca de um metro, enquanto a temperatura da água deverá variar entre os 22ºC e os 24ºC.

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