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Portugal continental prepara-se para um longo período de tempo quente e seco, devido à influência de um anticiclone localizado a norte/noroeste do arquipélago dos Açores, que se estende em crista até ao Golfo da Biscaia. A partir de segunda-feira, dia 29, este sistema deverá deslocar-se para leste, estabelecendo uma circulação do quadrante de leste no continente.

Segundo a previsão meteorológica do IPMA, a temperatura máxima deverá atingir valores entre os 40ºC e os 43ºC no vale do Tejo e no Alentejo no dia 2 de julho, podendo este calor estender-se a alguns locais das restantes regiões no final da semana.

No litoral, os valores da temperatura máxima também deverão aumentar de forma significativa a partir de 1 de julho, situando-se entre os 35ºC e os 38ºC.

Quanto às temperaturas mínimas, no início da semana deverão variar entre os 12ºC e os 17ºC, mas subirão para valores superiores a 20ºC no interior a partir de 30 de junho e nas restantes regiões a partir de 2 de julho, deixando grande parte do território sob condições de noites tropicais.

O IPMA refere ainda que a brisa marítima durante a tarde será pouco intensa, contribuindo para que se registem temperaturas elevadas em locais do litoral onde tal não é habitual.

Face às previsões, foram emitidos avisos amarelos por tempo quente para os distritos da Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja a partir de 29 de junho. Bragança e Vila Real entram em aviso a partir de 30 de junho, enquanto os restantes distritos deverão ficar abrangidos a partir de quarta-feira, dia 1 de julho.

De acordo com os valores previstos e com a duração esperada deste episódio de calor, o IPMA considera muito provável que o nível dos avisos venha a ser agravado em vários distritos nas atualizações dos próximos dias.

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