Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a previsão, o vento soprará em geral fraco de vários rumos, tornando-se moderado de sueste no Algarve, podendo atingir os 25 km/h, e por vezes forte nas serras algarvias, com rajadas até 40 km/h. Está também prevista a presença de poeiras em suspensão.

Na Grande Lisboa, o céu deverá manter-se pouco nublado ou limpo ao longo do dia. O vento será fraco, predominando de noroeste durante a tarde, com poeiras em suspensão e uma ligeira subida da temperatura.

Já no Grande Porto, além do céu pouco nublado ou limpo e do vento fraco de noroeste durante a tarde, existe possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal. Também nesta região se prevê poeiras em suspensão e uma pequena subida das temperaturas.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental esperam-se ondas de noroeste entre 1,5 e 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros, com a temperatura da água do mar entre os 16ºC e os 17ºC.

Na costa sul, as ondas deverão ser inferiores a 1 metro, passando gradualmente a ondas de sueste entre 1 e 1,5 metros. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 17ºC e os 18ºC.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.