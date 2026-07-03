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O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira, 3 de julho, tempo quente em todo o continente, com céu pouco nublado ou limpo.

O vento será fraco a moderado, até 25 km/h, do quadrante leste, rodando temporariamente para norte/noroeste na faixa costeira ocidental durante a tarde. Nas terras altas, soprará moderado a forte, entre 30 e 45 km/h, em especial até ao final da manhã e novamente a partir do final da tarde, com rajadas que poderão atingir os 70 km/h.

Está também prevista uma pequena subida da temperatura nas regiões do Norte e Centro, sendo acentuada a subida da temperatura mínima no litoral Centro. As temperaturas máximas vão variar entre os 34ºC (Guarda) e os 42ºC (Santarém) e as mínimas entre os 15ºC (Guarda) e os 27ºC (Lisboa).

Na Grande Lisboa, o tempo será quente, com céu pouco nublado ou limpo. O vento soprará fraco a moderado, até 25 km/h, de leste/nordeste, passando a noroeste durante a tarde.

No Grande Porto, prevê-se tempo quente e céu limpo, com vento fraco a moderado, até 30 km/h, de leste/nordeste, tornando-se temporariamente de noroeste na faixa costeira durante a tarde.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste entre 1 e 1,5 metros, com temperatura da água entre os 17ºC e os 20ºC. Na costa sul, as ondas serão de sueste, também entre 1 e 1,5 metros, e a temperatura da água do mar deverá variar entre os 21ºC e os 23ºC.

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