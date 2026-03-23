Tempo instável no continente e céu nublado na Madeira e Açores

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Portugal continental terá um dia com céu pouco nublado ou limpo, mas com aumento de nuvens e aguaceiros dispersos nas regiões Centro e Sul, sobretudo em zonas de serra, podendo ocorrer trovoadas no Baixo Alentejo e Algarve. O vento será fraco a moderado e as temperaturas máximas sobem ligeiramente no litoral Norte, Centro e Sul.

Em Lisboa, a previsão do IPMA aponta para céu pouco nublado com possibilidade de aguaceiros e vento fraco a moderado. No Porto, céu limpo e temperaturas ligeiramente mais altas.

Na Madeira, o céu deverá estar muito nublado com aguaceiros, alguns fortes e trovoadas, e vento moderado a forte. Nos Açores, céu nublado com abertas, vento fraco a moderado e mar encrespado.