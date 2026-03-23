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O objetivo é reforçar a resposta às populações afetadas pelas tempestades de janeiro e fevereiro, garantindo uma atuação mais coordenada e eficiente, de acordo com as necessidades identificadas no terreno.

A colaboração entre a Estrutura de Missão, a Rede de Emergência Solidária, os Municípios, Juntas de Freguesia e instituições locais permitirá identificar situações de maior vulnerabilidade e canalizar apoios de forma eficaz, evitando duplicações e acelerando a resposta.

Entre os apoios previstos estão bens essenciais, como eletrodomésticos, mobiliário, roupa e alimentos, destinados a famílias cujas necessidades não sejam cobertas por outros mecanismos. A Rede de Emergência Solidária dispõe de uma plataforma de registo e gestão de donativos que permite levantar necessidades junto de mais de mil instituições sociais nos concelhos afetados, assegurando rastreio e transparência nos apoios.

Para Isabel Jonet, presidente da ENTRAJUDA, “trabalhar em rede e de forma coordenada permite acudir a cada situação de forma mais eficaz e evitar sobreposição de respostas. O objetivo é congregar as respostas para potenciar o impacto e dar resposta célere às necessidades mais básicas”.

O coordenador da Estrutura de Missão, Paulo Fernandes, sublinha que “temos desenvolvido um trabalho permanente de auscultação e interação com os agentes do território, sendo fundamental assegurar soluções articuladas que garantam eficiência, complementaridade e transparência”.

A parceria permitirá ainda encaminhar projetos de maior escala, como a recuperação de equipamentos sociais e infraestruturas, para a plataforma de financiamento colaborativo da Estrutura de Missão, mobilizando investidores institucionais e a comunidade.

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