De acordo com a empresa, cerca de 19 mil clientes localizam-se nas zonas mais afetadas pelas tempestades que atingiram o país nos últimos dias, onde os trabalhos de reposição do serviço continuam a decorrer no terreno.

No balanço anterior, divulgado na sexta-feira às 17h30, a E-Redes indicava que cerca de 22 mil clientes continuavam sem energia nas áreas mais críticas e aproximadamente 32 mil em todo o território continental.

A operadora da rede de distribuição elétrica sublinha que as equipas técnicas permanecem mobilizadas para restabelecer o fornecimento com a maior brevidade possível, dando prioridade às zonas com maiores constrangimentos e a infraestruturas consideradas essenciais.