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Uma das mais violentas tempestades dos últimos meses em Uttar Pradesh atingiu esta quarta-feira vários distritos do estado indiano, causando dezenas de mortos e destruição em zonas urbanas e rurais.

O comissário de socorro do estado, Hrishikesh Bhaskar Yashod, confirmou que pelo menos 89 pessoas morreram e 53 ficaram feridas devido às chuvas intensas e aos ventos fortes que atingiram a região.

Segundo o meio iraniano Republic World, os distritos de Bhadohi e Prayagraj foram os mais afetados, com 18 e 17 mortos, respetivamente. Em Mirzapur morreram 15 pessoas, enquanto Fatehpur registou 10 vítimas mortais. Também foram reportadas mortes em Pratapgarh, Bareilly, Unnao, Badaun, Sitapur, Rae Bareli, Chandauli, Kanpur Dehat, Hardoi e Sambhal, entre outros distritos.

A tempestade provocou cenas de destruição em várias localidades. Árvores de grande dimensão caíram sobre casas, carros e estradas, enquanto postes elétricos foram arrancados pelo vento, originando falhas prolongadas de eletricidade e dificuldades nas comunicações.

As autoridades indicaram que muitas das vítimas estavam dentro de casas de construção precária quando as estruturas colapsaram devido à força da tempestade. Entre os mortos encontram-se crianças e idosos.

O chefe do governo estadual, Yogi Adityanath, apresentou condolências às famílias das vítimas e ordenou operações imediatas de socorro e assistência. O governante determinou ainda que as compensações financeiras sejam distribuídas no prazo de 24 horas.

Equipas da polícia, proteção civil e serviços de emergência foram mobilizadas para as zonas afetadas, onde continuam as operações de busca, remoção de destroços e assistência aos sobreviventes.

O Departamento Meteorológico da Índia alertou entretanto para a possibilidade de continuação de condições atmosféricas instáveis nos próximos dias, aumentando os receios de novos incidentes em áreas já fortemente afetadas pela tempestade.

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