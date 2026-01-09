Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em França, cerca de 380 mil famílias ficaram sem eletricidade, sobretudo na região norte da Normandia, enquanto no Reino Unido cerca de 65 mil habitações perderam energia. Rajadas de vento de até 216 km/h foram registadas na região da Mancha, no noroeste francês, derrubando árvores e provocando danos em algumas casas, sem registo de feridos.

As escolas e os transportes também foram afetados. No Reino Unido, prevê-se neve de até 30 centímetros em algumas regiões, levando ao encerramento de escolas e à interrupção de serviços ferroviários. Em França, as escolas do norte permaneceram fechadas e as autoridades pediram aos habitantes para se abrigarem, evitarem viagens e manterem reservas de água e iluminação de emergência.

Na Alemanha, a tempestade trouxe neve e ventos fortes, afetando escolas, hospitais e transportes. Estão previstos até 15 centímetros de neve no norte do país e temperaturas até -20ºC em algumas zonas. Cidades como Hamburgo e Bremen encerraram escolas, e a companhia ferroviária Deutsche Bahn alertou para atrasos significativos, mobilizando milhares de funcionários para limpar as vias e plataformas.

O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) afirmou que a tempestade é excecional face aos últimos anos de invernos mais amenos e alertou que este tipo de fenómenos, embora ainda possível, deverá tornar-se mais raro no futuro devido às alterações climáticas.

