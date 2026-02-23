Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a BBC, uma tempestade de inverno de intensidade histórica está a atingir o nordeste dos Estados Unidos, provocando cortes de energia, cancelamentos em massa de voos e restrições severas à circulação. Cerca de 59 milhões de pessoas encontram-se sob avisos meteorológicos, sendo que aproximadamente 40 milhões estão sob aviso de nevão e outros 19 milhões sob aviso de tempestade de inverno.

Foram declarados estados de emergência em vários estados, incluindo Massachusetts, Connecticut, Delaware, New Jersey e Rhode Island. Diversos destes territórios implementaram restrições ou proibições de circulação devido à intensidade do nevão, enquanto milhares de voos foram cancelados.

Os meteorologistas indicam que grande parte do nordeste dos EUA e as províncias marítimas do Canadá deverão ser afetadas até esta segunda-feira. A tempestade deverá ser a mais poderosa a atingir a região em quase uma década, trazendo neve intensa, ventos fortes e inundações costeiras.

Os cortes de energia já afetaram mais de 150 mil pessoas nos estados do nordeste, incluindo 60 mil apenas em Nova Jérsia. Dezenas de milhares de residentes encontram-se também sem eletricidade na Virgínia, Delaware e Maryland, segundo o portal PowerOutage.us.

No sector da aviação, cerca de 5.500 voos foram cancelados no domingo e centenas sofreram atrasos, de acordo com a plataforma FlightAware.

A neve começou a cair ao início da noite de domingo em cidades como Boston, Filadélfia e Nova Iorque, onde se prevêem algumas das condições mais severas. Pela primeira vez em nove anos, a cidade de Nova Iorque está sob aviso de nevão. As previsões apontam para uma acumulação entre 50 e 60 centímetros e temperaturas a descerem até cerca de -6°C.

O presidente da câmara, Zohran Mamdani, declarou o estado de emergência e anunciou uma proibição total de circulação entre as 21h00 de domingo e as 12h00 de segunda-feira (hora local). Escolas foram encerradas e todas as ruas, autoestradas e pontes foram fechadas ao trânsito, excepto para serviços de emergência. O autarca alertou que algumas zonas poderão registar até 70 centímetros de neve.

