De acordo com o IPMA, as temperaturas máximas deverão variar entre os 24 e os 31 graus na faixa costeira ocidental e entre os 30 e os 40 graus no restante território. Os valores mais elevados, entre 37 e 40 graus, são esperados a partir de terça-feira nas regiões do interior, incluindo o Algarve.

O IPMA assinala que a previsão para a segunda metade da semana ainda apresenta alguma incerteza, mas aponta para temperaturas mínimas, em geral, entre os 14 e os 19 graus.

Na costa sul do Algarve, as mínimas deverão situar-se entre os 18 e os 20 graus no início da semana, aumentando gradualmente para valores entre 20 e 24 graus até ao final da semana.

A previsão indica ainda a ocorrência de períodos de nebulosidade durante a manhã, com possibilidade de neblina ou nevoeiro em alguns locais, sobretudo na metade oeste do território.

Quanto ao vento, deverá soprar em geral fraco nas regiões Norte e Centro, com brisa marítima durante a tarde na faixa costeira. No Sul, prevê-se vento moderado de noroeste, especialmente no litoral oeste.