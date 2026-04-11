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Na segunda e terça-feira estão previstos períodos de precipitação fraca no continente, em especial no litoral oeste. Na segunda-feira, existe ainda a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, devido à descida acentuada das temperaturas registada no fim de semana.

A partir de meados da semana, o cenário meteorológico deverá estabilizar, com ausência de precipitação e um aumento progressivo dos valores da temperatura. O IPMA indica que esta subida colocará os termómetros acima dos valores médios para esta época do ano em quase todo o território, com exceção da faixa costeira ocidental.

Na terça-feira, as temperaturas mínimas e máximas deverão situar-se entre os 9 e os 19 graus Celsius. Já na sexta-feira, 17 de abril, a previsão aponta para máximas a oscilar entre os 18 e os 28 graus, sobretudo no interior do país.

Para a semana seguinte, de 20 a 26 de abril, o boletim mensal do IPMA antecipa uma anomalia positiva da temperatura média entre +0,5 ºC e +1,5 ºC na maior parte do território continental, com exceção do litoral Centro e do Algarve.

De acordo com o instituto, existe uma probabilidade entre 30% e 50% de a temperatura média semanal ser superior ao normal para a época, reforçando a tendência de tempo mais quente na segunda metade de abril.

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