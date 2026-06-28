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Segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), citadas pelo Público, são esperadas máximas de 42ºC no distrito de Évora na quarta-feira, quinta, sábado e domingo.

Em Beja, prevê-se que as temperaturas superem os 40ºC a partir de quarta-feira e, em Santarém, a partir de sexta. Já Braga, Castelo Branco, Lisboa e Portalegre podem chegar aos 40ºC no próximo fim de semana.

O país vai ter noites tropicais [designação para noites com temperaturas superiores a 20ºC] a partir de 1 de julho. As noites mais quentes são esperadas em Portalegre, onde se estão previstas mínimas de 27ºC.

As temperaturas elevadas vão colocar sete distritos em alerta amarelo entre segunda e quarta-feira: Évora, Guarda, Beja, Castelo Branco e Portalegre. Já Vila Real e Bragança estão no mesmo nível de alerta entre terça e quarta-feira.

Segundo o Observador, esta onda de calor acontece devido a uma corrente de ar quente que vai atingir o país, juntamente com valores baixos de humidade e vento fraco. Estes fatores vão provocar uma sensação térmica superior ao valor da temperatura real.

Vários países europeus estão a ser atingidos por uma onda de calor. Países como França e o Reino Unido atingiram, nos últimos dias, as temperaturas máximas de sempre. Outros recordes foram registados na Suíça (38,8ºC), Alemanha (41,3ºC) e nos Países baixos (39,4ºC).

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