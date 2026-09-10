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O continente deverá ter um dia de céu pouco nublado ou limpo, com uma pequena subida da temperatura máxima, mais evidente na região Sul. Segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera, as temperaturas mínimas, por outro lado, deverão registar uma ligeira descida.

O vento será fraco a moderado, até 30 quilómetros por hora. Nas terras altas, poderá soprar temporariamente forte, com rajadas até 40 quilómetros, sobretudo até ao início da manhã.

Na Grande Lisboa, o céu estará pouco nublado ou limpo. O vento será fraco a moderado, de norte, podendo atingir rajadas até 40 quilómetros por hora, sobretudo a partir da tarde.

Na Grande Porto, o vento será em geral fraco. Também aqui está prevista uma pequena subida da temperatura máxima.

Madeira com possibilidade de aguaceiros

Na Madeira, o cenário será mais nublado. Estão previstos períodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos, sobretudo a partir da tarde. O vento será fraco a moderado, com uma pequena descida da temperatura, especialmente nas terras altas.

No Funchal, também haverá períodos de céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos durante a tarde. O vento será fraco.

No mar, as ondas terão cerca de um metro na costa norte e serão inferiores a um metro na costa sul. A água do mar estará entre os 23 e os 24 graus.

Açores com chuva a partir da noite

Nos Açores, o céu estará muito nublado, mas com algumas abertas.

No grupo ocidental, a nebulosidade aumenta ao longo do dia, com o céu a tornar-se encoberto para o final da tarde e períodos de chuva a partir da noite.

No grupo central, o vento será inicialmente fraco. No grupo oriental, o vento soprará fraco a bonançoso de nordeste, rodando para sueste.

As temperaturas máximas previstas chegam aos 28 graus em Santa Cruz das Flores e na Horta, enquanto Angra do Heroísmo e Ponta Delgada deverão atingir os 27 graus. As mínimas variam entre os 22 e os 23 graus.

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