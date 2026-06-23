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O continente deverá apresentar céu geralmente muito nublado ao longo do dia, embora sejam esperadas abertas na região Sul a partir da tarde.

A possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e trovoada mantém-se, sendo mais provável nas regiões Centro e Sul durante a manhã e no interior Norte e Centro durante a tarde.

O vento deverá soprar fraco a moderado, até 25 quilómetros por hora, do quadrante leste, podendo atingir os 40 quilómetros por hora nas terras altas. A partir da manhã, o vento deverá tornar-se do quadrante sul, soprando de oeste no litoral ocidental.

Está ainda prevista a formação de neblina ou nevoeiro em alguns locais da faixa costeira ocidental, fenómeno que poderá estender-se à faixa costeira sul.

As temperaturas máximas deverão registar uma pequena subida em relação aos valores anteriores. Em Bragança, as temperaturas vão chegar aos 39ºC.

Na Grande Lisboa, o céu deverá permanecer geralmente muito nublado, com possibilidade de aguaceiros dispersos e trovoada até ao início da tarde. O vento será em geral fraco, predominando de noroeste, mantendo-se também a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro junto à faixa costeira. A temperatura máxima deverá subir ligeiramente.

Já no Grande Porto, prevê-se igualmente céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros dispersos e trovoada, sobretudo durante a tarde. O vento deverá ser fraco e poderá ocorrer neblina ou nevoeiro na faixa costeira. Também aqui se espera uma pequena subida da temperatura máxima.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste com cerca de um metro, com a temperatura da água do mar a variar entre os 17ºC e os 19ºC. Na costa sul, as ondas deverão ser de sudoeste e inferiores a um metro, enquanto a temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 20ºC e os 23ºC.

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