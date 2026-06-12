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Portugal continental deverá enfrentar mais um dia de calor, com o IPMA a prever uma subida generalizada das temperaturas, particularmente das mínimas e nas regiões do litoral Norte e Centro. O céu apresentará-se pouco nublado ou limpo na maior parte do território, embora a nebulosidade aumente temporariamente durante a tarde nas regiões Centro e Sul.

Nas zonas do interior, sobretudo em áreas montanhosas, existe possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e trovoadas.

O vento soprará fraco a moderado, podendo atingir os 30 quilómetros por hora. Nas terras altas, em especial nas serras algarvias, são esperadas rajadas mais intensas, que poderão alcançar os 45 quilómetros por hora.

Em Lisboa, o dia será marcado por tempo quente e céu pouco nublado, com aumento temporário da nebulosidade alta a partir da manhã. As temperaturas deverão registar uma pequena subida.

Já no Porto, prevê-se céu pouco nublado ou limpo durante grande parte do dia, com aumento de nuvens altas ao final da tarde. A temperatura mínima deverá subir de forma acentuada, enquanto a máxima registará apenas uma ligeira subida.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste entre um e um metro e meio, diminuindo gradualmente para cerca de um metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 16 e os 17 graus Celsius. Na costa sul, as ondas serão de sueste, com altura entre 1,5 e 2 metros, e a temperatura da água oscilará entre os 19 e os 21 graus.

Nos Açores, o tempo será mais instável. O grupo Ocidental terá céu muito nublado e períodos de chuva a partir da manhã, passando a aguaceiros fracos ao final do dia. Nos grupos Central e Oriental são esperados períodos de muita nebulosidade, com possibilidade de chuva fraca sobretudo a partir do final da tarde. As temperaturas máximas deverão rondar os 23 graus Celsius em todas as ilhas.

Na Madeira, o céu apresentará períodos de muita nebulosidade, embora as terras altas e a vertente sul da ilha possam começar o dia com céu pouco nublado ou limpo. Há possibilidade de aguaceiros dispersos nas zonas montanhosas a partir da manhã. No Funchal, o tempo deverá manter-se estável, com céu geralmente pouco nublado e vento fraco. As temperaturas máximas poderão registar uma ligeira descida.

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