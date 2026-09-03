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As temperaturas vão subir esta quinta-feira, 3 de setembro, em Portugal continental, e atingem os 43ºC em Setúbal e Évora, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O céu estará, em geral, pouco nublado ou limpo, mas o litoral Norte e Centro terá períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã.

A nebulosidade poderá persistir em alguns locais da faixa costeira ao longo do dia. Há também previsão de neblina ou nevoeiro em alguns pontos do litoral Norte e Centro, enquanto poeiras em suspensão estarão presentes no continente.

O vento será, em geral, fraco e predominante do quadrante leste, embora possa soprar moderado, entre 20 e 30 km/h, nas terras altas. Durante a tarde, o vento poderá assumir temporariamente uma direção de noroeste no litoral Norte e Centro.

Na Grande Lisboa, o céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo, com vento geralmente fraco do quadrante norte. Também nesta região estão previstas poeiras em suspensão e uma subida da temperatura, especialmente dos valores máximos, até aos 40ºC.

Já no Grande Porto, o céu estará pouco nublado ou limpo, mas com períodos de maior nebulosidade até ao final da manhã, situação que poderá manter-se junto à faixa costeira durante o dia. O vento será fraco e poderá ocorrer neblina ou nevoeiro, sobretudo na zona costeira. A temperatura deverá subir ligeiramente, até aos 28ºC.

Na Costa Ocidental, estão previstas ondas de noroeste com cerca de um metro, enquanto a temperatura da água do mar deverá variar entre os 18ºC e os 20ºC.

Na Costa Sul, as ondas serão de sueste e inferiores a um metro. A água do mar estará mais quente, com temperaturas entre os 20ºC e os 22ºC.

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