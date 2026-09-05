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O céu estará pouco nublado ou limpo em grande parte do território continental, embora a região Norte possa apresentar períodos de muito nublado até ao início da manhã. Durante a tarde, a nebulosidade deverá aumentar no interior Norte e Centro.

De acordo com a previsão do IPMA para este sábado, 5 de setembro, existem condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoadas no interior, sobretudo nas regiões Norte e Centro e durante a tarde.

O vento será, em geral, fraco e de vários rumos, embora possa soprar temporariamente moderado, entre 20 e 30 km/h, nas terras altas. Até ao início da manhã, o vento será do quadrante norte, passando a soprar do quadrante sul a partir da tarde.

Além da subida das temperaturas máximas, mais significativa no Alentejo e na região do vale do Tejo (variação entre 27ºC, em Aveiro, e 40ºC, em Évora), o IPMA prevê também uma subida da temperatura máxima no litoral Centro e na região Sul. Estarão igualmente presentes poeiras em suspensão.

Na Grande Lisboa, o céu estará geralmente limpo, com vento em geral fraco do quadrante norte. Também nesta região são previstas poeiras em suspensão e uma subida da temperatura máxima.

No Grande Porto, o céu estará pouco nublado ou limpo, embora possam ocorrer períodos de muito nublado até ao início da manhã. O vento será fraco e também são esperadas poeiras em suspensão.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental as ondas serão de noroeste, com cerca de um metro, aumentando gradualmente a partir da tarde para entre um e 1,5 metros a norte do cabo Raso. A temperatura da água do mar estará entre os 19ºC e os 20ºC.

Na costa sul, as ondas serão de sueste e terão menos de um metro. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 20ºC e os 21ºC.

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