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As temperaturas vão subir de forma acentuada a partir de quarta-feira, 2 de setembro, depois de vários dias de tempo fresco para a época. A subida será particularmente expressiva no interior, com alguns locais a registarem diferenças na ordem dos 10 a 12 graus face aos valores observados no início da semana, enquanto as máximas poderão aproximar-se dos 40 graus nos dias seguintes.

A mudança resulta do reforço de uma dorsal anticiclónica e da entrada de uma massa de ar mais quente sobre a Península Ibérica. O IPMA prevê já para quarta-feira uma subida da temperatura máxima, sobretudo nas regiões do interior Norte e Centro.

Na quarta-feira, Évora e Beja poderão atingir 34 graus, enquanto Castelo Branco e Portalegre deverão chegar aos 33 graus. No litoral, a subida será mais moderada devido à influência marítima, com Lisboa a aproximar-se dos 30 graus.

A diferença face aos primeiros dias da semana será particularmente evidente no Norte e Centro. Depois de máximas que rondam os 21 a 25 graus em vários pontos do litoral, os termómetros começarão a subir rapidamente à medida que o ar quente avance para o território.

Previsões meteorológicas apontam para anomalias térmicas positivas de até oito graus em algumas zonas a partir de quinta-feira, embora estas diferenças dependam da localização e da evolução da massa de ar quente.

O aquecimento deverá intensificar-se na quinta-feira, 3 de setembro. Beja e Évora poderão aproximar-se dos 39 a 40 graus, enquanto Santarém e Portalegre poderão atingir cerca de 37 graus.

No Vale do Douro e em zonas da Beira Baixa também são esperadas temperaturas muito elevadas, podendo chegar aos 38 graus. No litoral, os valores serão mais baixos, mas ainda assim haverá uma subida significativa: Leiria poderá chegar aos 30 graus e Lisboa aos 30-35 graus, dependendo da zona.

A previsão do IPMA para a primeira semana de setembro aponta, de resto, para temperaturas médias semanais acima do normal em todo o território continental. A anomalia deverá ser mais significativa no interior Sul, entre três e cinco graus acima da média.

A subida não deverá ser apenas de um dia. Na sexta-feira, as temperaturas deverão manter-se muito elevadas, com Beja a aproximar-se novamente dos 40 graus, Évora nos 39 e Portalegre nos 38.

O litoral Norte continuará mais fresco, com máximas próximas dos 29 graus no Porto e 28 em Aveiro, enquanto Lisboa poderá atingir cerca de 33 graus e Leiria 35. A influência do Atlântico deverá continuar a limitar o aquecimento junto à costa.

Os modelos apontam para uma descida generalizada das temperaturas a partir de sábado, embora o calor possa continuar no interior. A evolução deverá ser acompanhada pelo IPMA, sobretudo devido à possibilidade de temperaturas elevadas em algumas regiões.

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