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A especialista explicou à Lusa que o cenário aponta para uma subida acentuada do termómetro a partir de dia 20, prolongando-se “durante parte da próxima semana”, com valores elevados e persistentes em várias regiões do país.

De acordo com a previsão, as temperaturas máximas deverão situar-se entre os 35 e os 40 graus em zonas como o interior do Vale do Douro, Vale do Tejo e Alentejo interior, podendo pontualmente ultrapassar esse limiar. Já no litoral, os valores deverão ser ligeiramente inferiores, embora ainda elevados para a época.

As temperaturas mínimas também vão aumentar, com a ocorrência de noites tropicais em grande parte do território, rondando os 20 graus. “É um cenário que parece ter bastante consistência”, referiu Maria João Frada, sublinhando, no entanto, que ainda existe alguma incerteza na evolução, sobretudo no norte do país.

A meteorologista explicou que esta situação resulta da chegada de uma massa de ar quente proveniente do Norte de África e do interior da Península Ibérica, associada à circulação de uma depressão que se estende entre essas regiões e a Península Ibérica.

Segundo o IPMA, no domingo, dia em que começa oficialmente o verão, estão previstos valores entre 31 e 36 graus na generalidade do território, com picos mais elevados no interior. O agravamento do calor poderá levar à emissão de avisos de tempo quente já durante o fim de semana.

As autoridades alertam ainda que este cenário de temperaturas elevadas deverá aumentar significativamente o perigo de incêndio rural, pelo menos até meio da próxima semana.

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