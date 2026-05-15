A subida será mais expressiva nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e interior do Algarve. “As temperaturas mais elevadas deverão registar-se sobretudo no Alentejo, onde em algumas localidades poderão atingir os 34 ou 35 graus”, adianta a meteorologista Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Antes da chegada do tempo mais quente, ainda está prevista alguma precipitação na terça-feira, sobretudo no Norte e Centro, em especial no litoral. “Mesmo nesse dia, a temperatura máxima já deverá subir dois a três graus”, refere a especialista. A subida mais acentuada ocorrerá, contudo, a partir de quarta e quinta-feira, com aumentos simultâneos das temperaturas mínima e máxima em quase todo o território.

De acordo com o IPMA, este cenário resulta de uma alteração da configuração atmosférica. Atualmente, um anticiclone localizado na região dos Açores estende-se em crista até à Península Ibérica, favorecendo alguma nebulosidade. A partir de meados da semana, esse anticiclone deverá posicionar-se diretamente sobre a península, permitindo o transporte de uma massa de ar quente e seco proveniente do Norte de África.

“Vamos passar a ter um ar mais quente e seco, o que explica esta subida acentuada das temperaturas”, explica Patrícia Gomes.