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De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta quarta-feira, 2 de setembro, o céu estará pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade no litoral Norte e Centro até ao fim da manhã.

Existe ainda possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral Norte e Centro e do interior do Alentejo.

O vento será fraco a moderado, com velocidades até 30 km/h, predominando do quadrante norte. Na costa sul do Algarve, o vento soprará de sudoeste durante a tarde, enquanto nas terras altas será do quadrante leste até ao fim da manhã e novamente para o final do dia.

A temperatura máxima deverá subir e varia entre os 24ºC (Aveiro) e os 37ºC (Évora).

Na Grande Lisboa, o céu estará pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã. O vento será fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante norte, estando também prevista uma subida da temperatura máxima.

No Grande Porto, o céu estará igualmente pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade até ao fim da manhã. O vento será geralmente fraco do quadrante norte, tornando-se moderado, entre 15 e 25 km/h, durante a tarde. Está prevista a ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal e uma pequena subida da temperatura máxima.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental as ondas serão de noroeste, com um a 1,5 metros, diminuindo gradualmente para um metro. A temperatura da água do mar estará entre os 18ºC e os 20ºC.

Na costa sul, as ondas serão de sudoeste e inferiores a um metro, enquanto a temperatura da água do mar variará entre os 19ºC e os 21ºC.

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