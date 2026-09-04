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O estado do tempo em Portugal continental vai sofrer algumas alterações esta sexta-feira, 4 de setembro, com uma descida das temperaturas máximas e uma pequena subida das mínimas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê ainda poeiras em suspensão e possibilidade de aguaceiros e trovoada no interior Norte e Centro durante a tarde.

O céu vai apresentar-se muito nublado em vários períodos, sobretudo devido à presença de nuvens altas até ao início da manhã. Na região Sul, a nebulosidade deverá diminuir, tornando-se o céu pouco nublado ou limpo a partir do final da tarde.

A previsão aponta para possibilidade de aguaceiros e trovoada no interior das regiões Norte e Centro a partir da tarde.

O vento será, em geral, fraco e de vários rumos. Nas terras altas, deverá ser moderado, com velocidades entre 20 e 35 quilómetros por hora, predominando do quadrante oeste até ao final da manhã e do quadrante norte a partir da tarde.

O IPMA prevê também a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro em alguns locais da faixa costeira ocidental.

Na Grande Lisboa, o céu terá períodos nublados, tornando-se pouco nublado ou limpo no final do dia. O vento será, em geral, fraco, predominando de noroeste.

Também nesta região está prevista uma pequena subida da temperatura mínima, acompanhada por uma descida acentuada da temperatura máxima. Há ainda poeiras em suspensão.

No Grande Porto, o céu estará muito nublado em períodos, especialmente por nuvens altas até ao meio da manhã. O vento será fraco e existe possibilidade de formação de neblina.

Nesta zona, a temperatura mínima deverá subir ligeiramente, enquanto a máxima deverá registar uma pequena descida. Também são esperadas poeiras em suspensão.

Na costa ocidental, as ondas serão de noroeste, com altura inferior a um metro. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 18ºC e os 20ºC.

Na costa sul, as ondas serão de sueste, também inferiores a um metro, enquanto a temperatura da água deverá variar entre os 19ºC e os 21ºC.

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