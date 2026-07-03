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Em comunicado, a empresa explicou que durante este fim-de-semana "voltará a ser implementado o acompanhamento técnico das circulações consideradas mais críticas e a monitorização atenta dos equipamentos de climatização; a gestão da ocupação de alguns comboios de Longo Curso, através do bloqueio da venda de lugares em circulações e horários de maior calor; bem como o reforço da informação aos clientes".

Assim, serão feitos "ajustes temporários em algumas circulações de comboios Intercidades", para, segundo o comunicado, proteger "o conforto e o bem-estar dos clientes e dos trabalhadores".

Nos dias 4 e 5 de julho, não se realizam os seguintes serviços:

IC 513 (Lisboa Santa Apolónia 12h30 / Guarda 16h44), correspondente ao IC 517 às sextas-feiras, em virtude da diferente lei de paragens;

IC 512 (4-jul) e IC 516 (5-jul) (Guarda 12h48 / Lisboa Santa Apolónia 17h00). (trata-se do mesmo serviço, mas com lei de paragens distintas ao domingo);

IC 523 (Lisboa Santa Apolónia 15h30 / Porto Campanhã 18h43);

IC 524 (Porto Campanhã 12h45 / Lisboa Santa Apolónia 16h00);

IC 572 (Lisboa Oriente 14h02 / Faro 17h35);

IC 672 (Faro 14h15 / Lisboa Oriente 17h56).

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