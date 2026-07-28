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O estado do tempo para esta terça-feira será marcado por céu geralmente limpo em todo o continente, embora se prevejam períodos de maior nebulosidade na faixa costeira ocidental até ao final da manhã. Em alguns locais a norte do Cabo da Roca, essa nebulosidade poderá persistir durante mais tempo.

O vento será fraco, tornando-se fraco a moderado, até 25 km/h, do quadrante oeste durante a tarde. Nas serras algarvias, poderá soprar temporariamente moderado a forte, do quadrante leste, com rajadas até 40 km/h.

Está também prevista a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro até ao final da manhã e novamente no final do dia na faixa costeira ocidental.

Quanto às temperaturas, a mínima deverá registar uma pequena subida, sobretudo no interior das regiões Norte e Centro. Já a temperatura máxima deverá descer no litoral a norte do Cabo Raso, com uma descida mais acentuada no litoral Norte, enquanto no interior Norte e Centro é esperada uma ligeira subida.

Na Grande Lisboa, o céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade junto ao Cabo Raso até ao final da manhã e novamente a partir do final da tarde. O vento será fraco, soprando temporariamente moderado de noroeste durante a tarde, entre 15 e 30 km/h. A temperatura mínima deverá subir ligeiramente e a máxima registar uma pequena descida.

No Grande Porto, prevê-se céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade junto à faixa costeira. O vento será, em geral, fraco, predominando de noroeste. Existe ainda possibilidade de formação de neblina até ao final da manhã e para o final do dia. A temperatura máxima deverá sofrer uma descida acentuada.

No estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste com um a 1,5 metros, diminuindo gradualmente para um metro, com a temperatura da água entre os 19ºC e os 20ºC. Na costa sul, as ondas serão de sueste, inferiores a um metro, e a temperatura da água do mar deverá variar entre os 19ºC e os 21ºC.

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