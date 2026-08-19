Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O continente terá esta quarta-feira, 19 de agosto, céu em geral pouco nublado, com períodos de maior nebulosidade no litoral, sobretudo até ao final da manhã e no final do dia. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), existe possibilidade de ocorrência de precipitação fraca, especialmente na região Sul.

Durante a tarde, prevê-se um aumento temporário da nebulosidade nas regiões do interior Norte e Centro, com possibilidade de aguaceiros dispersos e trovoada, sobretudo em zonas de serra.

Poderá ainda formar-se neblina ou nevoeiro matinal no litoral, que em alguns locais poderá persistir ao longo do dia.

As temperaturas vão descer, com uma descida mais acentuada das máximas nas regiões Norte e Centro.

Em Lisboa, o céu estará pouco nublado, apresentando por vezes períodos de maior nebulosidade, sobretudo até ao início da tarde. Há possibilidade de precipitação fraca e dispersa.

O vento será geralmente fraco, predominando de sudoeste, rodando para norte/noroeste a partir do final da tarde. Poderá formar-se neblina ou nevoeiro matinal junto ao Cabo Raso.

No Porto, prevê-se céu muito nublado, com abertas durante a tarde e possibilidade de precipitação fraca e dispersa até ao início da manhã.

O vento será geralmente fraco. Há ainda possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal. As temperaturas deverão descer.

Na costa ocidental, as ondas serão de noroeste, com cerca de um metro, e a temperatura da água do mar estará entre os 18 e os 20 graus.

Na costa sul, as ondas terão menos de um metro, com a água do mar entre os 20 e os 22 graus.

Na Madeira, haverá períodos de céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos, mais prováveis na vertente norte e nas zonas altas da ilha.

Nas terras altas da Madeira, prevê-se uma pequena subida da temperatura.

No Funchal, haverá períodos de céu muito nublado e vento fraco, inferior a 15 km/h.

No mar, a costa norte terá ondas de nordeste com 1 a 1,5 metros, enquanto na costa sul as ondas serão inferiores a um metro. A temperatura da água do mar estará entre os 24 e os 25 graus.

Nos Açores, os três grupos terão períodos de céu muito nublado, mas com algumas abertas.

A temperatura da água do mar será de 25 graus nos três grupos.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.