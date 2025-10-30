Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a precipitação será em geral fraca, tornando-se mais frequente e, por vezes, forte no Norte. O vento soprará fraco a moderado, até 30 km/h, predominando do quadrante sul, mas poderá atingir rajadas até 40 km/h na faixa costeira a norte do Cabo Carvoeiro e nas terras altas das regiões Norte e Centro, especialmente a partir do meio da tarde.

Prevê-se ainda neblina ou nevoeiro matinal e uma pequena descida de temperatura em todo o território. As temperaturas máximas vão oscilar entre os 16ºC (Guarda) e os 24ºC (Setúbal e Faro) e as mínimas entre os 8ºC (Bragança e Guarda) e os 16º (Faro).

Na Grande Lisboa, o céu estará muito nublado, com aguaceiros fracos a partir do meio da manhã. O vento será inicialmente fraco, tornando-se moderado de sul/sudoeste no final da manhã, e prevê-se também neblina matinal e ligeira descida da temperatura.

Na Grande Porto, o cenário será semelhante, com céu muito nublado e aguaceiros fracos e pouco frequentes, evoluindo para períodos de chuva mais intensa no final do dia. O vento será fraco, tornando-se moderado de sul a partir do meio da manhã e, por vezes, forte na faixa costeira da tarde em diante.

No que diz respeito ao estado do mar, na costa ocidental as ondas serão de oeste/noroeste com 1,5 a 2,5 metros, passando a sudoeste a norte do Cabo Mondego durante a tarde e aumentando para 2 a 3 metros. A temperatura da água varia entre 17 e 19ºC. Na costa sul, as ondas serão de sudoeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo para menos de 1 metro a partir do meio da tarde. A temperatura da água rondará entre 19 e 21ºC.

