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O continente vai registar esta quarta-feira um dia de céu pouco nublado ou limpo, embora com períodos de maior nebulosidade no litoral e no Alentejo até ao final da manhã. Em alguns locais da faixa costeira, sobretudo no sotavento algarvio, essa nebulosidade poderá persistir.

O vento será fraco, tornando-se fraco a moderado, de oeste/noroeste, a partir da tarde, com intensidade até 25 km/h. Nas serras do sotavento algarvio, o vento soprará moderado de sueste, entre 20 e 35 km/h, até ao final da manhã.

Está ainda prevista a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro na faixa costeira.

As temperaturas deverão descer, em especial as máximas, em praticamente todo o continente, com exceção do nordeste transmontano.

Na Grande Lisboa, o céu estará pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã, sobretudo junto ao Cabo Raso. O vento será fraco a moderado de noroeste, podendo formar-se neblina ou nevoeiro matinal junto ao Cabo Raso. Está igualmente prevista uma pequena descida da temperatura máxima.

Já no Grande Porto, esperam-se períodos de céu muito nublado, com diminuição temporária da nebulosidade durante a tarde. O vento será, em geral, fraco, predominando de noroeste, mantendo-se a possibilidade de neblina ou nevoeiro na faixa costeira. Também nesta região é esperada uma pequena descida da temperatura.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste inferiores a um metro, com a temperatura da água entre os 19ºC e os 20ºC. Na costa sul, as ondas serão de sueste inferiores a um metro, passando a sudoeste a partir do meio da tarde, com a temperatura da água do mar entre os 19ºC e os 21ºC.

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