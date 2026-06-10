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De acordo com o instituto, esta quarta-feira a temperatura máxima irá variar entre os 25 e os 35 graus, com exceção de alguns locais da faixa costeira, onde os valores serão ligeiramente inferiores. Já amanhã, a subida será “mais acentuada”, podendo verificar-se um aumento de cerca de 10 graus Celsius em algumas regiões do país.

A sexta-feira será o ponto alto deste episódio de calor, com máximas generalizadas entre os 35 e os 40 graus em grande parte do território continental. As temperaturas elevadas deverão manter-se até sábado.

O IPMA explica que, além do céu pouco nublado ou limpo, a diminuição da intensidade do vento irá contribuir de forma significativa para uma maior sensação de calor. A temperatura mínima deverá também subir em todo o território, prevendo-se que em alguns locais sejam registados valores próximos ou superiores a 20 graus até à noite de 13 para 14 de junho.

Vários distritos estarão sob aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. Entre as 9h00 de quinta-feira e as 18h00 de sexta-feira, o aviso aplica-se a Évora, Porto, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga. Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Castelo Branco estarão igualmente sob aviso amarelo entre as 9h00 e as 18h00 de sexta-feira.

Segundo o IPMA, a situação meteorológica resulta da ação conjunta de um anticiclone localizado a nordeste do arquipélago dos Açores, que se estende em crista até França, e de um vale depressionário que se prolonga do norte de África até à Península Ibérica. Este padrão atmosférico irá favorecer o transporte de uma massa de ar quente e seco, responsável pelo aumento acentuado das temperaturas nos próximos dias.

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