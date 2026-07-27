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Portugal continental vai registar esta segunda-feira um dia de céu pouco nublado ou limpo, de acordo com a previsão meteorológica do IPMA.

Apesar do tempo estável, poderão ocorrer períodos de maior nebulosidade na faixa costeira da região Centro até meio da manhã e novamente a partir do final da tarde. Está também prevista a possibilidade de formação de neblina matinal em alguns locais da mesma faixa costeira.

O vento soprará fraco a moderado, até 25 km/h, do quadrante leste, podendo atingir os 40 km/h nas terras altas das regiões Centro e Sul até ao início da manhã. Durante a tarde, deverá rodar para oeste/noroeste, sobretudo no litoral oeste e nas terras altas.

As temperaturas mínimas deverão registar uma pequena subida, mais evidente na região Norte e no interior Centro. Já as máximas vão aumentar em todo o território, com uma subida acentuada no litoral Norte e Centro.

Na Grande Lisboa, prevê-se céu pouco nublado ou limpo, embora possam ocorrer períodos de maior nebulosidade junto ao cabo Raso até meio da manhã. O vento será, em geral, fraco de norte/nordeste, tornando-se moderado, entre 15 e 25 km/h, de noroeste durante a tarde. Também nesta região é esperada uma subida acentuada da temperatura máxima.

No Grande Porto, o céu deverá manter-se pouco nublado ou limpo. O vento será fraco, soprando temporariamente de noroeste entre 15 e 25 km/h durante a tarde na faixa costeira. A previsão indica ainda uma pequena subida da temperatura mínima e um aumento da temperatura máxima.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste entre 1 e 1,5 metros, com a temperatura da água entre os 19ºC e os 20ºC. Na costa sul, as ondas serão inferiores a um metro, de sudoeste, passando a sueste a partir do meio da tarde, mantendo-se a temperatura da água igualmente entre os 19ºC e os 20ºC.

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